Le président Xi Jinping se réjouit de la visite de Benjamin Netanyahou à Pékin (envoyé chinois)

Le Premier ministre israélien a reçu un exemplaire dédicacé du livre du dirigeant chinois

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré jeudi l'ambassadeur de Chine en Israël, Cai Run, qui lui a donné un exemplaire dédicacé du livre du dirigeant chinois Xi Jinping.

"L'ambassadeur a déclaré que le président chinois attendait avec impatience la rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui aura lieu plus tard dans l'année à Pékin", a indiqué un communiqué du bureau du Premier ministre.

Le voyage de M. Netanyahou en Chine était initialement prévu pour ce mois-ci, mais des sources au sein du bureau du Premier ministre ont déclaré qu'elles pensaient qu'il aurait lieu en octobre, après les fêtes juives du mois de septembre.

Haim Zach/ GPO Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) and Chinese President Xi Jinping on March 21, 2017

La décision de ce voyage avait été mal accueillie, notamment par l'ex-chef du renseignement militaire de l'armée israélienne, Amos Yadlin. "Il s’agit d’une mesure qui nuira aux intérêts israéliens et ne les fera pas progresser", avait-il écrit sur Twitter. "Si quelqu’un, dans le cercle du Premier ministre, pense qu’il est intelligent d’agir comme [le prince héritier saoudien Mohammed] ben Salmane et de se rendre en Chine pour ennuyer Biden et lui montrer qu’Israël a une autre option stratégique, il commet une grave erreur et ne comprend pas l’importance de la concurrence entre les superpuissances géopolitiques au 21e siècle", a-t-il estimé.

Il s'agira de la quatrième visite de Benjamin Netanyahou en Chine.