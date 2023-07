Bruxelles invite toutes les parties concernées à s'efforcer de parvenir à un large consensus sur la suite de la législation

L'Union européenne s'est dit "préoccupée" par l'adoption de la première mesure du projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien. La loi, adoptée par les députés à la Knesset lundi, vise à empêcher la Cour suprême d'invalider une décision gouvernementale en se prononçant sur son "caractère raisonnable". Dans un communiqué, l'UE a invité toutes les parties concernées à s'efforcer de parvenir à un large consensus sur la suite de la législation.

"L'Union européenne suit de près et avec inquiétude l'évolution de la situation en Israël en ce qui concerne la réforme judiciaire", souligne la déclaration. "Les relations entre l'UE et Israël sont basées sur des valeurs communes, y compris la séparation des pouvoirs et l'état de droit, où le pouvoir judiciaire indépendant est un élément essentiel pour assurer des contrôles et des contrepoids efficaces."

"Si les dispositions spécifiques relatives à la réforme judiciaire et à sa portée doivent être décidées par les Israéliens, il est important que les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre partenariat soient préservées", a martelé Bruxelles. "L'Union européenne appelle le gouvernement israélien à continuer à rechercher un large consensus et à viser un processus inclusif. Il est important de parvenir à un compromis qui soit acceptable pour les citoyens et les partis politiques israéliens", a ajouté la déclaration de l'UE.

Chaim Goldberg/Flash90 Anti-overhaul activists block a road during a protest against the government's judicial reform, near the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem.

Bruxelles a toutefois noté que les débats et les manifestations actuels "témoignent bien du dynamisme de la démocratie israélienne".