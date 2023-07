Israël et la Côte d'Ivoire signent un accord-cadre

L'accord conclu jeudi à Abidjan concerne les domaines de l'agriculture, de l'eau et de la technologie

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a signé jeudi un accord-cadre avec la Côte d'Ivoire à Abidjan dans les domaines de l'agriculture, de l'eau et de la technologie. Il a également rencontré le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Patrick Achi et la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara.

https://twitter.com/i/web/status/1684278324657283075 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nos deux pays sont confrontés à la menace du terrorisme, en particulier à la propagation du Hezbollah, la branche terroriste de l'Iran. Lors de mes entretiens avec de hauts responsables du gouvernement ivoirien, nous avons convenu de partager les connaissances israéliennes sur les questions juridiques, financières et de renseignement. Nous travaillons également dans le domaine de l'aide internationale, Israël apportant les dernières connaissances dans le domaine de l'agriculture au profit du peuple de Côte d'Ivoire", a déclaré M. Cohen.

"Le forum économique que j'ai ouvert avec la délégation d'hommes d'affaires israéliens contribuera grandement à accroître les échanges commerciaux entre les deux pays", a-t-il ajouté. Eli Cohen a conduit une délégation d'entreprises israéliennes dans les domaines du cyberespace, de l'agriculture et de l'énergie au forum économique israélo-ivoirien.

"Nous visons à renforcer la productivité agricole de la Côte d'Ivoire et assurer son autosuffisance alimentaire, et cherchons à favoriser les partenariats dans le secteur de la technologie en promouvant l'échange de connaissance, le renforcement des capacités et les initiatives conjointes de recherche et de développement", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne.

Mercredi, il s'est rendu au Ghana, où il a rencontré le président Nana Akufo-Addo et ouvert le premier forum commercial israélo-ghanéen.