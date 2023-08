M. Herzog a souligné l'importance du rôle de la Zambie en Afrique et des liens entre Israël et ce continent

Le président israélien Isaac Herzog a accueilli mardi son homologue zambien Hakainde Hichilema à Jérusalem. Le dirigeant africain est actuellement en Israël pour une visite officielle dans l'État juif, en compagnie de son épouse Mutinta Hichilema et d'une importante délégation comprenant des ministres zambiens de haut rang.

M. Herzog et son épouse ont accueilli M. Hichilema lors d'une cérémonie officielle au cours de laquelle les hymnes nationaux des deux pays ont été joués.

La veille, M. Hichilema s'était entretenu avec i24NEWS des relations bilatérales entre la Zambie et Israël, tandis que son ministre des Affaires étrangères Stanley Kakubo rencontrait son homologue israélien Eli Cohen.

Haim Tzach / GPO Zambia's President Hakainde Hichilema (L) and Israel's President Isaac Herzog review an IDF honor guard in Jerusalem.

"La Zambie est un grand pays avec lequel Israël entretient des relations exceptionnelles depuis de nombreuses années", a déclaré M. Herzog lors de la cérémonie. "Nous croyons en cette coopération et au développement économique de nos relations. Il y a tant de choses que nous pouvons partager dans les domaines de la technologie, de l'agriculture, de la science, de la santé et bien d'autres", a-t-il poursuivi.

Le président israélien a souligné l'importance du rôle de la Zambie en Afrique et des liens entre Israël et le continent. Il a également noté l'importance du rôle d'Israël en tant qu'État observateur au sein de l'Union africaine, et de la contribution de l'innovation israélienne aux communautés et aux pays d'Afrique dans les domaines de l'eau, du climat et autres.

M. Hichilema a remercié M. Herzog pour son accueil chaleureux et a souligné "l'importance des relations bilatérales depuis nombreuses années". "Les relations entre Israël et la Zambie sont des relations de gouvernement à gouvernement, de peuple à peuple, et il y a une importante communauté juive en Zambie. Nous sommes reconnaissants de cette relation et nous aimerions la développer", a-t-il affirmé.

Il a rappelé que son gouvernement avait été élu pour assurer la réussite économique du pays, qui repose sur le commerce et l'investissement. "Je souhaite donc vraiment explorer cette relation, compte tenu de la formidable expérience d'Israël", a-t-il conclu.