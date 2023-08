La France tente de calmer la situation entre Israël et le Hezbollah à la frontière nord

Au cours des dernières semaines, les provocations du groupe terroriste se sont multipliées le long de la frontière israélo-libanaise

La France s'efforce de jouer un rôle de médiateur entre Israël et le Hezbollah pour éviter un affrontement militaire à la frontière nord. Selon plusieurs médias israéliens, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est aujourd'hui envoyé spécial français au Liban, a rencontré des représentants du Hezbollah mardi au nom du président français Emmanuel Macron et leur a demandé de calmer la situation.

JOSEPH EID / AFP Un drapeau jaune du Hezbollah flotte dans un champ de la plaine de Khiam, au sud du Liban, juste en face de la ville israélienne de Metulla, le 21 juillet 2023.

Au cours des dernières semaines, les provocations du groupe terroriste se sont multipliées le long de la frontière israélo-libanaise. Des soldats de l'armée israélienne ont rapporté lundi que des membres du Hezbollah avaient incendié un champ à la frontière israélo-libanaise, causant des dommages à un verger de kiwis. Des membres du Hezbollah ont également été vus près de la barrière frontalière dimanche soir et ont percé un trou. Le groupe terroriste, soutenu par l'Iran, a mené d'autres opérations similaires ces dernières semaines, volant des caméras de sécurité et d'autres équipements militaires, et lançant des explosifs tels que des roquettes, des missiles antichars et des feux d'artifice. Le Hezbollah a également érigé une tente en guise d'avant-poste militaire, tandis que d'autres actes de sabotage ont été signalés.

Le mois dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a évoqué cette question avec son homologue française, Catherine Colonna, à Paris. Après la rencontre, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré : "L'intervention de la France auprès du Liban et du Hezbollah permettra d'éviter un conflit militaire."

Eli Cohen a alors déclaré : "La provocation de l'organisation terroriste Hezbollah à la frontière libanaise pourrait dégénérer en une confrontation militaire. J'ai demandé à mon amie, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, d'exercer l'influence de la France auprès du Liban afin d'aider à résoudre les tensions de manière efficace et rapide."

Selon plusieurs observateurs, le Hezbollah considère qu'Israël est affaibli en raison de la crise liée à la réforme judiciaire et tente d'en profiter pour mener des opérations de déstabilisation.