Les chefs militaires ont présenté au chef d'état-major la stratégie de défense mise en place dans le secteur et le renforcement de la sécurité des habitants

Le chef d'état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a effectué mercredi une tournée le long de la frontière nord. Il était accompagné du chef du commandement nord, le général Uri Gordin et du commandant de l’unité Galil, Shaï Kleper.

IDF Spokesperson Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi procède à une évaluation de la sécurité le long de la frontière israélo-libanaise, en compagnie du commandant du Commandement Nord et d'autres responsables militaires

Dans le cadre de sa visite, Herzi Halevi a inspecté la barrière en construction le long de la frontière, qui a progressé de plusieurs dizaines de kilomètres ces derniers mois. Les responsables militaires ont par ailleurs présenté au chef d'état-major la stratégie de défense mise en place dans le secteur ainsi qu'un plan de renforcement de la sécurité des habitants du nord.

IDF Spokesperson Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi procède à une évaluation de la sécurité le long de la frontière israélo-libanaise, en compagnie du commandant du Commandement Nord et d'autres responsables militaires

Herzi Halevi et les responsables militaires ont également mené une évaluation de la situation sécuritaire. Ils ont notamment passé en revue les événements récents survenus à la frontière avec le Liban, et présenté une série de mesures utilisées par les soldats postés dans le secteur pour contrecarrer les violations de la souveraineté israélienne le long de la frontière.

Dans ce contexte tendu dans la région, le président Isaac Herzog s'est également rendu à la frontière nord, comparant la situation florissante d'Israel avec les ruines au Liban. "Je visite aujourd'hui la partie nord d'Israël, la frontière avec le Liban. Une région incroyable et magnifique, avec des gens formidables qui ne font que du bien en construisant notre pays. Puis je regarde de l'autre côté de la frontière au Liban. Le pays est en ruine, il s'effondre, c'est une tragédie. Nous tendons la main au peuple libanais qui ne mérite pas cela. L'Iran malfaisant détruit de nombreuses parties de leur pays à travers le Hezbollah, qui sape leur stabilité et leur bien-être", a déclaré le chef d'Etat.

"Plus important encore, je veux dire à nos ennemis - en particulier le Hezbollah de l'autre côté de la frontière - de ne pas se tromper. L'armée israélienne est forte, elle est unie et elle est à même de protéger et défendre notre souveraineté, ainsi que la sécurité et le bien-être du peuple d'Israël. C'est notre priorité absolue", a-t-il ajouté.