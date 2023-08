Les deux dirigeants veulent approfondir leur partenariat dans plusieurs domaines

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi le président zambien Hakainda Hichilema à Jérusalem. Les deux hommes se sont d'abord entretenus en privé, puis une réunion a eu lieu.

Haim Tzach / GPO Le Premier ministre Benjamin Netanyahou accueille le président zambien Hakainde Hichilema à Jérusalem le 2 août 2023

"Je suis heureux d'accueillir le président à Jérusalem. C'est l'expression de la grande amitié entre la Zambie et Israël", a déclaré M. Netanyahou. "Nous discutons des nombreux moyens d'améliorer encore nos relations dans l'intérêt de nos deux peuples, mais aussi dans l'intérêt du retour d'Israël en Afrique. Israël retourne en Afrique et l'Afrique retourne en Israël, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Bienvenue", a lancé le Premier ministre israélien.

Haim Zach / GPO Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président zambien

Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer les liens économiques et politiques entre Israël et la Zambie et d'accroître la coopération dans les domaines de l'innovation, de l'agriculture, ou encore de la sécurité alimentaire. En outre, ils se sont également entretenus de la possibilité d'encourager l'expansion des investissements israéliens en Zambie et de rendre le savoir-faire israélien accessible afin de faire progresser les relations entre Israël et la Zambie.

Le Premier ministre Netanyahou a remercié le président pour son amitié et son attitude chaleureuse, ainsi que pour la position de la Zambie aux côtés d'Israël, et l'a félicitée d'être un acteur régional important sur le continent africain. Il a également salué la coopération entre les deux pays.