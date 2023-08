Niué est l'un des plus petits pays du monde, situé à 2 400 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande

Israël a annoncé vendredi l'établissement de relations diplomatiques avec Niué, l'un des plus petits pays du monde avec environ 1 935 habitants. Le pays est situé sur une île de l'océan Pacifique Sud, proche de la Nouvelle-Zélande.

Niué, qui est située sur une île créée après une éruption de lave lors d'une activité volcanique dans l'océan, n'est pas membre de l'ONU, mais participe à plusieurs organisations internationales, principalement dans la région Asie-Pacifique. Le pays insulaire a déjà exprimé son soutien à Israël et entretient des relations diplomatiques avec une vingtaine de pays, dont la Chine, le Japon, l'Australie, l'Inde, les Philippines et le Chili. Cet État paisible est principalement connu pour les sites de plongée qui l'entourent, en particulier le long du récif corallien près de ses côtes.

AP En août 2023, le pays compte à peine 2 000 habitants

L'ambassadeur d'Israël en Nouvelle-Zélande, Ran Jacobi, est arrivé sur l'île jeudi et organisera une réception vendredi en l'honneur du 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Au cours de la cérémonie, l'établissement des relations entre les deux pays sera annoncé. "Nous travaillerons avec le peuple de Niué pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la technologie et de la gestion de l'eau. Je suis convaincu que les touristes israéliens qui viennent dans la région seront heureux de venir sur l'île et de profiter d'une expérience unique et passionnante dans un pays ami qui aime Israël", a déclaré l'ambassadeur M. Jacobi.

Le réchauffement des relations fait partie des efforts d'Israël pour renforcer les liens avec les pays du Pacifique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Fidji ont récemment annoncé leur intention d'ouvrir des ambassades en Israël dans les mois à venir.