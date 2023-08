Normalisation israélo-saoudienne : Riyad exige des étapes significatives

Israël redoute que les critiques récentes de Washington à son égard ne nuisent à la façon dont il est perçu dans le monde arabe

L'Arabie saoudite a informé les États-Unis et Israël de son intérêt pour des étapes significatives vers la normalisation de ses relations avec Jérusalem, et non par de simples petites avancées a rapporté vendredi la chaîne Kan 11. Riyad fait allusion en particulier aux engagements pris par les États-Unis envers les Saoudiens en matière d'armement.

Par ailleurs, Israël est préoccupé par les critiques récentes de l'administration américaine concernant la situation dans le pays, et redoute qu'elles ne nuisent à la perception de l'Etat hébreu dans le monde arabe. La radio Reshet Bet a rapporté en début de semaine qu'Israël devra prendre des mesures concrètes en faveur de l'Autorité palestinienne pour parvenir à une normalisation avec l'Arabie saoudite.

Plusieurs sources proches des pourparlers ont déclaré que cette approche d'Israël envers l'Autorité palestinienne s'explique non seulement par les demandes de l'Arabie saoudite, mais également par la nécessité d'apaiser l'opposition du parti démocrate à un éventuel contrat d'armement américano-saoudien et à une alliance de défense.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane rencontre le président américain Joe Biden au palais Al-Salam à Jeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022.

La semaine précédente, le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, avait rapporté que le président Joe Biden avait donné son feu vert à ses conseillers pour promouvoir un accord avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, qui inclurait une normalisation avec Israël. Joe Biden a confirmé qu'un accord potentiel était en cours avec l'Arabie saoudite, mais n'a pas fourni de détails supplémentaires.

Depuis des années, des rumeurs circulent sur d'éventuelle relations en coulisses entre Israël et l'Arabie saoudite, mais les Saoudiens ont fermement démenti ces allégations.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a clairement exprimé son objectif de parvenir à un accord de paix avec l'Arabie saoudite qui, selon lui, "mettrait effectivement fin au conflit israélo-arabe".