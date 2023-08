Israël : le cabinet de sécurité va prendre des mesures pour soutenir l'Autorité palestinienne

Ces mesures prévues de longue date ne seront annoncées publiquement que plus tard dans la semaine afin d'attenuer le choc de l'attentat de Tel Aviv

Le cabinet de sécurité a débattu dimanche d'une série de mesures destinées à soutenir l'Autorité palestinienne, conformément à la recommandation du ministère de la Défense et aux promesses qu'Israël a faites aux États-Unis, au lendemain de l'attentat terroriste de Tel Aviv, au cours duquel un Israélien a été tué.

Selon Channel 12, ces mesures prévues de longue date ne seront annoncées publiquement que plus tard dans la semaine afin d'atténuer le choc de l'attentat, au cours de laquelle l'agent de sécurité municipal Chen Amir a été tué par balle.

La série de mesures comprendrait l'annulation d'une décision visant à rediriger les recettes fiscales qu'Israël perçoit pour l'Autorité palestinienne vers les familles des victimes israéliennes du terrorisme, la création d'une nouvelle zone industrielle à Tarqumiyah, près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, et la prolongation des heures d'ouverture du poste-frontière d'Allenby avec la Jordanie.

Le cabinet aurait également débattu de mesures économiques, notamment l'assouplissement du calendrier de paiement de la dette de l'Autorité palestinienne à Israël et le rétablissement des permis VIP pour les hauts fonctionnaires de l'Autorité palestinienne.

Selon Kan 11, une dispute a éclaté au cours de la réunion entre les ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir d'un côté, qui ont exprimé leur opposition aux mesures d'aide, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Ben Gvir se serait emporté contre le timing de ces mesures, discutées au lendemain de l'attentat de Tel Aviv, tandis que Netanyahou a souligné qu'il était dans l'intérêt de la sécurité d'Israël de "stabiliser" la situation et d'empêcher l'effondrement de l'Autorité palestinienne.

Olivier Fitoussi/Flash90 Benjamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir à la Knesset, le parlement israélien

La chaîne a rapporté que les mesures n'avaient pas encore été approuvées mais qu'elles devraient l'être dans le courant de la semaine.

De son côté, Ramallah a déclaré à Israël qu'il ne participerait pas au prochain sommet sur la sécurité régionale si le cabinet rejetait ces propositions. Israël, l'AP, la Jordanie, l'Égypte et les États-Unis se sont réunis à l'occasion de deux sommets de ce type en février et en mars, et ont discuté de la possibilité de se réunir à nouveau.