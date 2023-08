Une délégation de démocrates américains en visite en Israël et en Cisjordanie cette semaine

"Avec ce voyage, les démocrates de la Chambre des représentants réaffirment leur engagement en faveur de la relation spéciale entre les États-Unis et Israël"

Une délégation de 24 démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis se rendra en Israël et en Cisjordanie cette semaine. Ils seront conduits par le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, et le représentant Steny Hoyer qui "tiendront des réunions de haut niveau avec des dirigeants israéliens et palestiniens", selon un communiqué de presse publié par le bureau de ce dernier.

"La délégation explorera une variété de questions urgentes, y compris les efforts pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, les perspectives d'une solution à deux États, le débat actuel sur la réforme judiciaire, la lutte contre le terrorisme et le développement des Accords d'Abraham", a ajouté le communiqué.

"Avec ce voyage, les démocrates de la Chambre des représentants réaffirment leur engagement en faveur de la relation spéciale entre les États-Unis et Israël, une relation ancrée dans nos valeurs démocratiques communes et nos intérêts géopolitiques mutuels", a déclaré M. Jeffries.

Amos Ben-Gershom (GPO) Une délégation démocrate du Congrès américain conduite par Hakeem Jeffries, leader de la minorité à la Chambre des représentants

Cette visite intervient dans un contexte de flambée de violence en Cisjordanie et d'attaques terroristes contre des Israéliens. Samedi, un terroriste palestinien du groupe du Jihad islamique a tué un agent de police à Tel-Aviv. Dimanche, l'agence de sécurité intérieure du Shin Bet a arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attentat. Les forces de sécurité israéliennes ont également neutralisé trois terroristes palestiniens en Cisjordanie qui se rendaient en Israël pour y perpétrer une attaque.