L’armée israélienne détruit la maison du terroriste qui a assassiné les frères Yaniv

Des échanges de tirs ont eu lieu entre terroristes palestiniens et soldats israéliens au cours de l'opération

L’armée israélienne a détruit dans la nuit de lundi à mardi à Naplouse, la maison du terroriste qui a assassiné les frères Yigal et Hillel Yaniv à Hawara le 26 février, a indiqué un communiqué de l’unité du porte-parole de Tsahal. Quelques minutes avant cette annonce, les Palestiniens ont signalé que les forces israéliennes étaient entrées dans un camp situé dans la région de Naplouse. Selon des informations diffusées par les Palestiniens, des échanges de tirs ont eu lieu entre terroristes palestiniens et soldats israéliens.

IDF Spokesperson L'armée israélienne prépare la destruction de la maison du terroriste qui a assassiné les frères Yaniv

Hillel et Ygal Yaniv habitants de la localité de Har Bracha en Cisjordanie et âgés respectivement de 22 et 20 ans, ont été tués dans un attentat à l’arme à feu à Hawara alors qu'ils se rendaient à la yeshiva (école talmudique) où ils étudiaient. Cette attaque terroriste était survenue au moment où une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens se tenait en Jordanie pour tenter de mettre un terme à la spirale de violences observées depuis le début de l'année.

Courtesy of the family Hillel (2e à gauche) et Yigal (2e à droite) avec la famille Yaniv

Les deux frères avaient été enterrés dans le cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem. Leurs parents, Shalom et Esti, ont raconté les heures difficiles après avoir reçu la mauvaise nouvelle. "Il n'y a pas de mots pour décrire une telle catastrophe. Que dire ?", avait déclaré leur mère. "Au lieu d'emmener les enfants à la plage, nous les enterrons".

IDF Spokesperson L'armée israélienne démolit la maison du terroriste assassin des frères Yaniv à Naplouse, en Cisjordanie

Une semaine après l’attentat, l’armée israélienne éliminait son auteur Abd al-Fattah Kharusha, un membre du Hamas, ainsi que cinq autres terroristes, lors d’une opération militaire dans la ville de Jénine, en Cisjordanie. Des sources avaient déclaré à i24NEWS que les troupes israéliennes avaient lancé un missile sur un bâtiment où des terroristes palestiniens étaient apparemment retranchés afin de les en faire sortir.