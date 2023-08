En Israël, le démocrate Hakeem Jeffries assure que la réforme judiciaire n'affectera pas l'aide américaine

"Les deux choses qui lient nos pays sont nos valeurs démocratiques et nos intérêts stratégiques communs"

La réforme judiciaire controversée entreprise par le gouvernement de Benjamin Netanyahou n’affectera pas l'aide militaire américaine à Israël, a déclaré le représentant démocrate Hakeem Jeffries devant la presse, à Jérusalem lundi. Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants dirigeait une délégation de 24 membres du Congrès de son parti en Israël. Hakeem Jeffries s'est adressé à la presse à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre israélien, au cours de laquelle celui-ci a indiqué rechercher un compromis autour de la réforme qu'il entend poursuivre malgré les critiques.

"J'espère que quels que soient les efforts déployés en matière de réforme judiciaire, un large consensus se dégagera avant que de nouveaux changements ne soient entrepris", a dit l’élu américain lors de la conférence de presse, se faisant l'écho de la position du président Joe Biden. "Il n'est pas de mon ressort d'articuler les contours précis de ce que devrait être la réforme judiciaire ici en Israël", a-t-il ajouté, précisant que Benjamin Netanyahou s'était engagé auprès de lui à ce qu'Israël reste une démocratie.

Même si le gouvernement israélien finissait par réduire le pouvoir de son système judiciaire, M. Jeffries a déclaré que les États-Unis ne réduiraient pas leur aide militaire à Israël. Il a en outre indiqué qu’une justice indépendante faisait partie des valeurs partagées par les États-Unis et Israël, tout en précisant que les intérêts partagés demeureraient quoi qu’il advienne. "En fin de compte, les deux choses qui lient nos pays sont à la fois à nos valeurs démocratiques communes et nos intérêts stratégiques communs", a-t-il souligné. "La nécessité de s'assurer que nous maintenons l'avantage militaire d'Israël sera toujours présente, quelle que soit la position d'Israël en termes de réforme judiciaire".

"Le Parti démocrate de la Chambre des représentants continuera à soutenir Israël et à mettre en avant la relation spéciale entre nos deux pays, et à soutenir le droit d'Israël à exister en tant que patrie du peuple juif et en tant qu'État démocratique juif, un point c'est tout", a poursuivi Hakeem Jeffries.

Il a également plaidé pour une relance des efforts de résolution du conflit israélo-palestinien. "Notre délégation au Congrès a tout intérêt à ce que nous puissions nous engager sur la voie viable d'une solution à deux États, tout en reconnaissant que nous n'en sommes pas là pour l'instant", a-t-il dit.

Outre Benjamin Netanyahou, Hakeem Jeffries a rencontré des responsables palestiniens et s'entretiendra avec l’ancien Premier ministre israélien Yaïr Lapid, actuellement chef de l’opposition.