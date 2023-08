Yaïr Lapid rencontre le ministre émirati des Affaires étrangères en Italie

L'entrevue des deux hommes a duré environ trois heures

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a rencontré mardi le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, en Italie. Les deux hommes se sont rencontrés pendant environ trois heures à la demande des Émiratis, selon les médias israéliens.

Cette rencontre a lieu alors que les représentants des Émirats arabes unis n'ont encore rencontré aucun membre du cabinet de Benjamin Netanyahou.

Depuis son retour au pouvoir, M. Netanyahou a planifié à plusieurs reprises des visites aux Émirats arabes unis, qui ont été annulées pour diverses raisons. La dernière visite prévue a été annulée après que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir est monté sur le mont du Temple au début de l'année. Les responsables émiratis avaient condamné la décision du ministre et l'ont qualifiée d '"agression contre Al Aqsa". M. Lapid a précisé que les deux hommes ont discuté de la coopération stratégique entre les deux pays et de projets communs. "J'ai été heureux de rencontrer mon ami Abdallah ben Zayed. Ensemble, nous avons jeté les bases des relations entre les deux pays et nous continuerons à travailler ensemble pour approfondir nos intérêts et nos relations communes", a publié M. Lapid sur X (ex-twitter).

En octobre 2021, Lapid et le ministre émirati des Affaires étrangères ont tenu un sommet conjoint à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Lors d'un dîner conjoint organisé, les deux hommes ont fondé le forum I2U2. Au cours d'une conversation, le groupe est devenu plus tard le "Forum du Néguev".

Pendant le mandat de Lapid en tant que Premier ministre, il a invité le responsable émirati à son bureau à Jérusalem et, à la fin de la journée, l'a même accueilli pour un repas convivial dans un restaurant de Tel-Aviv.