Le Wall Street Journal a rapporté mercredi une avancée significative dans les discussions entre l'Arabie saoudite et les États-Unis concernant un accord qui inclurait une normalisation avec Israël. Selon le journal, les deux pays se sont entendus sur des "lignes directrices générales" pour un accord entre les États, qui, outre une normalisation des relations diplomatiques entre Jérusalem et Riyad, inclurait également des concessions à l'égard des Palestiniens de la part d'Israël.

Les États-Unis offriraient de leur côté des garanties de sécurité à l'Arabie saoudite et celle-ci recevra également une aide dans le domaine du nucléaire civil, un aspect qui a récemment suscité des inquiétudes au sein de l'appareil sécuritaire israélien. Le Wall Street Journal cite plusieurs sources américaines, qui ont affirmé que d'ici neuf à douze mois, il sera possible de convenir des détails plus précis de ce qui devrait être l'accord le plus important dans le processus des "Accords d'Abraham".

Selon le journal, un tel accord rencontre encore de nombreuses difficultés, dont l'une est le gouvernement de droite en Israël. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane aurait déclaré à ses conseillers qu'il n'était pas prêt à établir des relations diplomatiques complètes avec Israël, comme l'ont fait les Émirats arabes unis.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président américain Joe Biden

Des sources saoudiennes ont indiqué au Wall Street Journal que Ben Salmane, le dirigeant de facto du royaume, "ne se presse pas" pour parvenir à un accord, notamment en raison de la coalition de droite qui est opposée à un État palestinien indépendant. Contrairement aux récentes affirmations du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Wall Street Journal assure que les Saoudiens demanderont, dans le cadre d'un futur accord, des concessions "significatives" en ce qui concerne les Palestiniens, qui leur offrira la possibilité de créer leur État.