Israël prend possession d'une péniche de débarquement construite aux États-Unis

Une cérémonie a eu lieu mardi au chantier naval de Pascagoula où le drapeau israélien a été hissé sur l'INS Nahshon.

La marine israélienne a reçu mardi le premier de ses deux navires de débarquement, qui ne sera cependant livré que dans les mois à venir. La cérémonie s'est déroulée au chantier naval de Pascagoula, aux États-Unis, où le drapeau israélien a été hissé sur l'INS Nahshon.

Selon l'armée israélienne, les navires, pesant 2 500 tonnes et mesurant environ 95 mètres de long et 20 mètres de large, "constitueront un pilier central de la modernisation de la marine israélienne pour s'adapter au champ de bataille contemporain et multi-fronts." Ils serviront d'axe logistique pour le transport d'équipements et de troupes vers des destinations proches ou lointaines.

De plus, ces bateaux de débarquement renforceront la collaboration entre les différentes unités de la marine israélienne, la direction technologique et logistique, et les autres branches de Tsahal. Ils permettront d'accroître l'activité opérationnelle conjointe et de coordonner l'effort de combat multi-branches dans des situations tant ordinaires qu'exceptionnelles.

Le projet de construction de la plate-forme de la péniche de débarquement, mené conjointement par Tsahal et le ministère de la Défense, a débuté il y a environ quatre ans, lorsque la délégation des achats du ministère de la Défense a fait l'acquisition de ces navires avec le financement du gouvernement américain.

L'INS Nahshon va désormais entamer la phase finale de préparation, comprenant la formation de l'équipage et les tests de certification opérationnelle, avant de prendre la direction de la base navale de Haïfa. Le navire devrait être déclaré opérationnel en 2024.

La livraison du navire et la cérémonie de levée du drapeau israélien symbolisent une étape significative dans le processus d'intégration opérationnelle de ce navire au sein de la marine israélienne depuis le chantier naval américain.