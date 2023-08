Attentat de Tel Aviv : le terroriste s'est infiltré par un trou dans la clôture de sécurité

Le terroriste pourrait avoir sollicité l'aide d'un citoyen arabe, qui ignorait qu'il était recherché et prévoyait de commettre un attentat

Les services de sécurité israéliens ont terminé une enquête préliminaire concernant l'attentat à Tel-Aviv la semaine dernière, lors duquel le patrouilleur israélien Chen Amir a été assassiné par un terroriste palestinien. L'enquête visait principalement à comprendre comment le terroriste a pu voyager de la Cisjordanie à Tel-Aviv.

Selon la chaîne Kan 11, les résultats de l'enquête montrent que le terroriste s'est infiltré en territoire israélien quelques heures avant l'attaque, en passant par une brèche dans une clôture près du village de Romana, au sud de Jénine en Cisjordanie. C'est là que le terroriste a grandi avant de déménager dans le camp de réfugiés de Jénine il y a trois ans.

L'enquête se poursuit sur la façon dont le terroriste a réussi à se rendre de cette zone à Tel-Aviv. La chaîne Kan mentionne la possibilité qu'il ait sollicité l'aide d'un citoyen arabe, ignorant qu'il était recherché et prévoyait de commettre un acte terroriste.

Dans le cadre de l'enquête, quatre suspects palestiniens ont été arrêtés et sont toujours interrogés par l'agence de sécurité intérieure Shin Bet. Le terroriste, identifié comme Kamal Abu Bakr, 22 ans, était membre du groupe terroriste palestinien du Jihad islamique.

Le jour de l'attaque, le suspect a attiré l'attention de la patrouille de sécurité municipale dans la rue Montefiore à Tel Aviv. Chen Amir et son collègue se sont approchés de lui, et c'est alors que le terroriste a ouvert le feu et tenté de s'échapper. Le collègue d'Amir a poursuivi le tireur, lui a tiré dessus et l'a tué. Une lettre trouvée sur le terroriste indiquait son intention de commettre un attentat-suicide.