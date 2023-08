Éthiopie : Jérusalem compte évacuer les Israéliens bloqués dans le nord du pays

La province de Gondor est actuellement le théâtre d'affrontements, et de nombreuses personnes sont piégées là-bas

Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Eli Cohen, a donné l'instruction aux autorités compétentes de son ministère d'examiner la possibilité d'évacuer les citoyens israéliens et ceux éligibles à l'immigration en Israël depuis la province de Gondor, dans le nord de l'Éthiopie. La région est actuellement le théâtre d'affrontements, et de nombreuses personnes sont piégées là-bas.

Le ministère des Affaires étrangères continue d'évaluer la situation liée à l'escalade du conflit en Éthiopie. Jusqu'à présent, le contact a été pris avec 236 Israéliens, tandis que 39 restent injoignables.

Depuis le début des combats dans le nord de l'Éthiopie, le ministère des Affaires étrangères, suivant les directives d'Eli Cohen, effectue régulièrement des évaluations d'urgence pour s'assurer du bien-être de tous les Israéliens.

L'ambassade d'Israël en Éthiopie et le département des Israéliens à l'étranger collaborent avec des responsables en Israël, maintiennent le contact avec les familles des personnes bloquées et coopèrent avec les autorités éthiopiennes afin de trouver une solution pour ceux qui ont besoin d'aide dans les zones de conflit.

Le ministre Eli Cohen a affirmé : "Aucun Israélien ne sera laissé pour compte. J'ai ordonné à toutes les autorités du ministère des Affaires étrangères de contacter tous les Israéliens nécessitant notre aide. À cet effet, nous développons des programmes d'assistance sur le terrain, y compris la possibilité d'évacuation vers la capitale Addis-Abeba, où la situation est pacifique et sous contrôle total des autorités. Je discute avec le Premier ministre et, en collaboration avec le Conseil national de sécurité, nous travaillons à une solution rapide pour les Israéliens et ceux ayant le droit d'immigrer en Israël, en utilisant les voies diplomatiques avec le gouvernement éthiopien et sur le front international. Nous ne ménageons aucun effort pour assurer le bien-être de tous les Israéliens et Juifs bloqués."

AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA Quelque 174 Falashmura éthiopiens descendants de juifs arrivent à l'aéroport Ben Gurion, près de Tel Aviv, le 17 janvier 2011,

Le gouvernement éthiopien a annoncé mercredi que les grandes villes de la région de l'Amhara (nord) avaient été "libérées", après plusieurs jours de combats meurtriers entre l'armée fédérale et des milices locales.