Israël : la normalisation avec l'Arabie saoudite n'est qu'une "question de temps", selon Eli Cohen

Le chef de la diplomatie israélienne assure que les intérêts américains, saoudiens et israéliens sont alignés

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré jeudi lors d'une interview accordée au site Ynet que la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite était imminente et qu'un accord était à portée de main.

"Nous sommes à un moment où les intérêts américains, saoudiens et israéliens sont alignés, et donc le rapport qui parlait de neuf mois à un an est correct, à mon avis. C'est exactement la fenêtre d'opportunité qui se présente avant que les Américains ne soient aspirés par un cycle électoral. C'est pourquoi j'affirme que la paix avec l'Arabie saoudite n'est qu'une question de temps", a déclaré M. Cohen.

La ministre a également évoqué la possibilité que la Cour suprême d'Israël disqualifie des lois fondamentales, soulignant que le gouvernement compte bien respecter les décisions du tribunal. "La Knesset respecte la Cour et ne se mêle pas des lois fondamentales. Nous voulons vivre dans une démocratie forte où la Knesset légifère et les tribunaux suivent la loi. Le tribunal n'est pas au-dessus de la loi, c'est très important", a-t-il déclaré.

Christelle ALIX via Unesco Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen rencontre la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay à Paris le 19 juillet 2023.

Eli Cohen a également insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme de la législation judiciaire par consensus, expliquant que si ce n'était pas le cas, l'opposition n'accepterait rien, et aucun compromis ne serait possible. "Nous ferons pression pour obtenir un consensus, car jusqu'à présent, nous avons agi de manière responsable", a-t-il conclu.