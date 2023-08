Pour le chef de l'opposition, l'enrichissement d'uranium par les Saoudiens mettrait en péril la sécurité d'Israël

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a déclaré jeudi à des parlementaires américains qu'il s'opposerait à tout accord de normalisation permettant à l'Arabie saoudite d'enrichir de l'uranium sur son propre sol. M. Lapid, qui a fait part de son point de vue lors d'une réunion avec une délégation démocrate du Congrès actuellement en visite en Israël, a averti que l'enrichissement d'uranium par les Saoudiens mettrait en péril la sécurité d'Israël.

Cette déclaration fait de lui le premier dirigeant israélien à s'opposer publiquement à la demande saoudienne, qui a suscité de vives inquiétudes au sein de l'establishment israélien de la défense. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est, jusqu'à présent, resté silencieux sur la question.

Les propos de Yaïr Lapid, qui ont été rapportés sur Channel 13 jeudi soir, pourraient influencer le débat au sein du parti démocrate concernant les exigences de l'Arabie saoudite dans le cadre des négociations en vue d'un accord avec les États-Unis et Israël. Riyad demande le soutien américain pour un programme nucléaire civil, ainsi que l'accès à des armes avancées qu'aucun autre pays du Moyen-Orient ne possède, à l'exception d'Israël.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, à droite, accueille le président américain Joe Biden au palais Al-Salam à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022.

M. Lapid a déclaré lors d'une interview sur la chaîne de télévision Channel 12 : "Il n'y a pas de problème avec l'énergie nucléaire civile - il y a des pays au Moyen-Orient qui l'ont. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'enrichissement sur leur sol". Il a ajouté que "l'enrichissement ne peut avoir lieu sur le territoire saoudien - cela nuirait à la sécurité nationale et à la sécurité d'Israël. Imaginez ce que dirait Netanyahou si je signais un tel accord ?".

Le Likoud a réagi en ces termes : "Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a conclu quatre accords de paix historiques qui n'ont fait que renforcer la sécurité et la position d'Israël, et qui continueront à le faire. Il serait préférable que Yair Lapid, qui a cédé les réserves de gaz israéliennes au Hezbollah, ne donne pas de leçons au Premier ministre Netanyahou sur la protection de la sécurité et des intérêts vitaux d'Israël dans le cadre d'un accord de paix."