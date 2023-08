Cisjordanie : un Palestinien tué et 4 autres blessés lors de heurts avec Tsahal

Des affrontements ont éclaté dans la ville de Tulkarem où les forces israéliennes menaient une opération antiterroriste

Un terroriste palestinien a été tué et quatre autres blessés lors d'affrontements, avec des soldats israéliens à Tulkarem, en Cisjordanie,vendredi matin. Selon les Palestiniens, les forces israéliennes, qui menaient une opération antiterroriste dans la ville, ont mortellement blessé Mahmoud Jihad Jarad, 23 ans. Selon l'agence de presse officielle de l'Autorité palestinienne, il a été transporté dans un hôpital de Cisjordanie, où il a succombé à ses blessures un peu plus tard.

Les détails de l'incident n'ont pas encore été commentés par les forces de défense israéliennes. Cet événement survient au lendemain de la mort d'un Palestinien, abattu par les troupes israéliennes près de Naplouse lors d'une intervention avant l'aube.

Tsahal a rapporté que lors de l'opération, ses troupes ont été prises pour cibles et ont dû réagir en ripostant, touchant le tireur. Ce dernier a été identifié comme Amir Khalifa, 27 ans, apparemment affilié à un groupe armé de la région de Naplouse et inscrit sur la liste des personnes recherchées par Israël.

IDF Des soldats israéliens lors d'une opération près de Naplouse, lundi 10 avril 2023

Au cours des 18 derniers mois, les tensions en Cisjordanie se sont intensifiées, avec notamment une hausse des attaques palestiniennes contre civils et militaires israéliens, des interventions militaires plus fréquentes, et une recrudescence des actions de juifs radicaux contre les Palestiniens.