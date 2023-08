Le ministre des AE a aussi assuré que la question palestinienne n'est pas le sujet principal des négociations sur la normalisation entre Jérusalem et Riyad

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré ce matin (dimanche), lors d'une interview à la radio 103 FM, que l'Etat hébreu ne permettrait pas l'ouverture d'une mission diplomatique saoudienne auprès de l'Autorité palestinienne, en réaction à l'annonce par l'Arabie Saoudite de la nomination de son premier ambassadeur auprès de l'AP et d'un consul non-résident à Jérusalem.

"Ils n'ont pas besoin de nous demander la permission. Ils ne se sont pas concertés avec nous et n'ont pas besoin de le faire. Mais nous n'autoriserons pas l'ouverture d'une mission diplomatique, quelle qu'elle soit", a déclaré M. Cohen.

Le ministre a affirmé que cette décision était sous-tendue par les progrès réalisés dans les négociations de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. "Les Saoudiens veulent faire savoir aux Palestiniens qu'ils ne les ont pas oubliés. Mais nous n'autorisons pas les pays à ouvrir des consulats. C'est incompatible avec nos positions".

THAER GHANAIM / PPO / AFP Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman

"La question palestinienne n'est pas le sujet principal des discussions. Sous la direction du Likoud et de Netanyahou, nous avons conclu les accords de paix précédents [via les Accords d'Abraham], et nous avons prouvé que les Palestiniens ne sont pas un obstacle à la paix. Ce n'est pas ce qui empêchera un accord. Des ententes peuvent être trouvées, c'est complexe mais réalisable. Ce qui compte au final, ce sont les intérêts. Les intérêts de l'Arabie Saoudite ne sont pas moins importants que ceux d'Israël. Nous avons une fenêtre d'opportunité de 9 à 12 mois, car après cette période, les États-Unis seront plongés dans la campagne électorale", a-t-il déclaré.