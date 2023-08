Neuf Palestiniens, soupçonnés d'avoir participé à la création d'une infrastructure terroriste du Hamas dans la zone, ont été arrêtés

Le service de sécurité intérieure du Shin Bet a indiqué lundi avoir déjoué le plan d'une cellule terroriste du Hamas qui prévoyait d'enlever un soldat de Tsahal et de mener des attaques contre les forces israéliennes dans la région de Binyamin en Cisjordanie. Dans le cadre de cette opération, menée conjointement avec l'armée et la police, neuf Palestiniens, soupçonnés d'avoir participé à la création d'une infrastructure terroriste du Hamas dans la village de Biddu, ont été arrêtés le mois dernier.

Selon une enquête menée par le Shin Bet, les conspirateurs se sont équipés d'armes, ont fabriqué des explosifs, étudié les routines des soldats dans la région de Binyamin, et ont même identifié une cachette pour séquestrer le soldat qui devait être enlevé.

L'enquête a également révélé que ces individus envisageaient d'attaquer les forces de Tsahal dans la région de Binyamin à l'aide d'explosifs et de tirs. Selon le Shin Bet, les terroristes se sont auto-formés à la fabrication d'explosifs et ont établi un laboratoire de fortune pour leur production. Les enquêteurs y ont découvert des matériaux pour fabriquer des explosifs, des feux d'artifice, des tuyaux, et d'autres équipements. Ils ont également saisi des armes de type "Carlo" et des cartes détaillant les plans d'attaque et les routes d'évasion.

IDF Spokesperson Matériel d'enlèvement trouvé par les forces de sécurité israéliennes.

Il y a deux ans, un autre réseau du Hamas en Cisjordanie, qui avait planifié des attaques par balles et des attentats à la bombe, y compris en Israël, a également été démantelé. "Le Hamas en Cisjordanie continue d'essayer de semer le chaos dans la région, soutenu et dirigé par leurs bases à l'étranger et à Gaza. Ces actions méprisent les lourdes conséquences subies par les résidents de Cisjordanie et les perturbations qu'elles entraînent dans leur vie quotidienne", a affirmé le Shin Bet dans un communiqué.