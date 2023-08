Le ministre israélien des Affaires étrangères s'envole pour l'Amérique du Sud

Il s'agit de la première visite d'un ministre israélien des Affaires étrangères sur ce continent depuis plus de dix ans

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s'envole ce lundi pour une visite diplomatique au Paraguay et en Uruguay. Il participera à Asuncion, la capitale du Paraguay, à la cérémonie d'investiture du nouveau président, Santiago Pena.

Des dirigeants régionaux et internationaux, dont le roi d'Espagne et les présidents du Brésil et de l'Argentine, devraient assister à la cérémonie. Au cours de sa visite, la ministre israélien devrait rencontrer les présidents du Paraguay et de l'Uruguay et ses homologues de ces pays, ainsi que de hauts responsables d'autres pays d'Amérique latine.

NORBERTO DUARTE / AFP Le président élu du Paraguay, Santiago Peña, le 30 mai 2023. L'économiste et ancien ministre des finances Peña prêtera serment le 15 août.

Il s'agit de la première visite d'Eli Cohen en Amérique latine depuis son entrée en fonction et de la première visite d'un ministre israélien des Affaires étrangères sur ce continent depuis plus de dix ans. Le nouveau président du Paraguay a déclaré qu'il transfèrerait l'ambassade de son pays à Jérusalem. Le Paraguay avait suivi les États-Unis pendant une courte période en 2018 avant de retirer l'ambassade de Jérusalem après les élections paraguayennes de cette année-là.