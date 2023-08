Selon des hauts responsables, Tsahal peut actuellement faire face à ses défis, mais cela pourrait ne plus être le cas si la crise se poursuit

L'armée de l'air et le renseignement militaire israéliens sont les branches de Tsahal les plus touchés par la crise des réservistes qui refusent de faire leur service volontaire, ont averti mercredi de hauts responsables de l'armée. La situation est particulièrement préoccupante dans ces secteurs, comparativement à l'infanterie et aux autres unités terrestres. Les responsables, qui s'exprimaient devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, ont assuré que l'armée israélienne, ou Tsahal, peut actuellement faire face à ses défis, mais que cela pourrait ne plus être le cas si la tendance se poursuit.

Un nombre croissant de réservistes ont déclaré qu'ils refuseraient de servir si les mesures prévues par la réforme judiciaire étaient adoptées, affirmant qu'ils ne veulent pas servir un régime qui compromet la démocratie israélienne en affaiblissant les tribunaux.

Face à cette crise, les responsables militaires ont présenté un plan visant à retenir les réservistes les mieux formés et les plus expérimentés, y compris les pilotes, qui sont essentiels à l'efficacité de l'armée. Ils ont prévenu que, si les manifestations contre la réforme judiciaire se poursuivaient, de plus en plus de réservistes pourraient refuser de se présenter à leur poste, compromettant ainsi leur préparation au combat.

Kobi Gideon (GPO) Benjamin Netanyahou, Yoav Galant et Herzi Halevi

Ces révélations surviennent dans un contexte de critiques croissantes à l'égard du chef d'état-major et de ses officiers supérieurs de la part des membres de la coalition. Certains les accusent d'être motivés par des considérations politiques plutôt que par la sécurité du pays. Des ministres d'extrême droite sont allés jusqu'à accuser les commandants des forces en Cisjordanie et d'autres hauts responsables de la sécurité de privilégier les Palestiniens au détriment de la protection des résidents juifs des implantations.

Le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est joint aux critiques, en retweetant un message d'un proche de M. Netanyahu accusant le chef d'état-major d'affaiblir la sécurité d'Israël.