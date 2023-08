Cette décision survient juste après que le Paraguay a confirmé le transfert de son ambassade à Jérusalem cette année

L'Uruguay a révélé, mercredi, son intention d'ouvrir un bureau d'intérêts à Jérusalem pour "stimuler la coopération en matière d'innovation" avec Israël. L'annonce a été faite à Montevideo lors d'une rencontre entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, son homologue uruguayen, Francisco Bustillo, et le président Luis Lacalle Pou.

Eli Cohen a loué cette initiative : "Nous renforçons continuellement le statut international de la capitale d'Israël. L'Uruguay est l'un des plus grands amis d'Israël en Amérique latine, et la décision du président d'établir un bureau d'innovation à Jérusalem améliorera les relations entre nos pays et renforcera les liens économiques et commerciaux."

La rencontre avec le président uruguayen s'est déroulée en marge des cérémonies d'investiture du nouveau président élu du Paraguay, Santiago Peña à Asuncion. Le ministre israélien des Affaires étrangères a invité les deux dirigeants à visiter Israël. Au cours de ces échanges, il a souligné l'importance de contrer les tentatives de l'Iran d'accroître son influence en Amérique latine et appelé à des mesures pour empêcher Téhéran de se doter d'une capacité nucléaire.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie israélienne a annoncé que le Paraguay ouvrirait également un nouveau bureau diplomatique à Jérusalem, à la suite de sa rencontre avec le président et le ministre des Affaires étrangères du pays sud-américain.

"Lorsque j'ai pris mes fonctions au début de l'année, mon objectif était de doubler le nombre de missions diplomatiques à Jérusalem, et cette semaine, nous avons fait deux avancées significatives pour atteindre cet objectif", a déclaré Eli Cohen.

Ce nouveau bureau diplomatique du Paraguay aura pour mission de favoriser la coopération en matière d'innovation. Cette décision survient après que le Paraguay a annoncé le transfert de son ambassade à Jérusalem.