Contrat historique pour Israël : Washington approuve la vente du système Arrow 3 à l'Allemagne

Le gouvernement américain a approuvé l'achat historique par l'Allemagne du système de défense antimissile Arrow 3, développé conjointement par Israël et les États-Unis. Ce contrat, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, est le plus important accord de défense jamais conclu par Israël.

L'Arrow 3 est conçu pour intercepter les missiles balistiques exoatmosphériques, grâce à ses capacités d'interception à longue portée et à haute altitude. Ce système de pointe utilise une approche "hit-to-kill" pour neutraliser les menaces entrantes. Il est codéveloppé et coproduit par l'Organisation israélienne de défense antimissile (IMDO) et l'Agence américaine de défense antimissile (MDA), avec la participation de plusieurs entreprises dont Israel Aerospace Industries (IAI) et Elbit Systems.

L'accord a été annoncé jeudi par le ministère israélien de la Défense, le ministère fédéral allemand de la Défense et IAI. Suite à l'approbation américaine, les hauts fonctionnaires des ministères de la défense israélien et allemand participeront à la signature d'une lettre d'engagement (LOC) marquant le début de l'accord, avec un engagement initial de 600 millions de dollars pour le lancement immédiat des travaux sur le projet.

Spokesperson and Public Relations Division, Ministry of Defense Négociations pour la vente du système de défense antimissile "Arrow 3"

Les détails de l'accord seront finalisés par les ministères israélien et allemand de la défense et IAI, avec la signature du contrat complet prévue d'ici la fin de l'année 2023, une fois les approbations des deux parlements obtenues.

Selon Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, l'approbation américaine de la vente du système Arrow 3 à l'Allemagne est "une expression de confiance dans les capacités des industries de défense israéliennes". Il a également souligné la signification particulière de cet accord pour toute personne juive et a remercié le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, pour le rôle central joué par les États-Unis dans ce processus.