Réunion tripartite entre le Liban, Israël et la FINUL pour discuter des tensions à la frontière

Ces derniers mois, les incidents à la frontière entre Israël et le Liban se sont multipliés, entraînant un échange de menaces entre le Hezbollah et Jérusalem

Des responsables de l'armée israélienne et libanaise se sont rencontrés mercredi sur une position de l'ONU à la frontière entre les deux pays, selon un communiqué de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Les participants ont discuté de la "situation le long de la Ligne bleue, des violations aériennes et terrestres, et d'autres questions relevant du mandat de la FINUL". Ces derniers mois, les incidents de sécurité à la frontière entre Israël et le Liban se sont multipliés, entraînant un échange de menaces entre le Hezbollah et le gouvernement israélien.

Le chef de la FINUL et commandant de la force, le général de division Aroldo Lázaro, qui a présidé la réunion tripartite à Ras al-Naqoura, a exprimé "sa préoccupation face à une série d'incidents survenus le long de la Ligne bleue au cours des derniers mois, qui ont accru la tension".

"Le chef de la FINUL a exhorté les parties à continuer d'utiliser les mécanismes de liaison et de coordination de la FINUL tout en évitant les actions unilatérales", selon le communiqué. "Il a également appelé à un engagement dans les pourparlers de la Ligne bleue afin de traiter les questions en suspens, soulignant l'importance de signaux positifs de la part des deux parties avant l'examen par le Conseil de sécurité du renouvellement du mandat de la FINUL".

Ayal Margolin / Flash90 Soldats israéliens à la frontière avec le Liban, 16 mai 2023.

Des réunions entre les représentants des Forces de défense israéliennes (FDI) et de l'armée libanaise sont régulièrement organisées sous les auspices de la FINUL depuis la fin de la guerre de 2006. La discussion de mercredi était la 162e réunion de ce type.