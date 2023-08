Attentat à Huwara : Tsahal poursuit ses recherches pour retrouver le terroriste

En réponse à l'attaque qui a a coûté la vie à deux civils Israélien, des individus ont pris d'assaut la ville, ciblant des maisons et des véhicules palestiniens

L'armée israélienne poursuit les recherches pour retrouver le terroriste responsable d'une fusillade qui a a coûté la vie à deux civils Israéliens près de la ville de Huwara en Cisjordanie. Les victimes, Shay Silas Nigerker, 60 ans, et son fils Aviad Nir, 28 ans, originaires d'Ashdod, ont été tuées samedi après-midi, alors qu'ils se trouvaient dans une station de lavage de voitures.

Selon des témoins, les deux hommes s'étaient probablement arrêtés pour effectuer des travaux d'entretien sur leur véhicule. Les employés de la station de lavage auraient alors alerté le terroriste de la présence de personnes parlant hébreu. Le terroriste se serait ensuite approché à pied des victimes et leur aurait tiré dessus à bout portant avant de s'enfuir.

Les forces israéliennes ont fermé les routes autour de la ville et du carrefour de Tapuach, qui se trouve à proximité, et ont étendu leurs recherches jusqu'à Naplouse, où le terroriste est soupçonné de s'être échappé. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a tenu une évaluation de la situation avec le chef de l'état-major général de Tsahal, Herzi Halevi, et d'autres responsables de la défense. Gallant a demandé à l'armée et au Shin Bet de sécuriser les communautés et les routes de Cisjordanie et de prendre toutes les mesures nécessaires pour appréhender le terroriste.

En réponse à l'attaque terroriste à Huwara, des résidents d'implantations juives de Cisjordanie ont pris d'assaut la ville, ciblant des maisons et des véhicules palestiniens, d'après des sources palestiniennes. Les assaillants ont lancé des pierres et scandé "Arabe, Arabe !" en s'en prenant aux habitations et aux voitures dans le nord de Huwara. Des feux ont également été déclenchés par des éléments extrémistes dans la localité. Les forces de sécurité israéliennes sont intervenues pour maîtriser les incendies.

Flash90 Les forces de sécurité israéliennes sécurisent la scène d'un attentat à Hawara, en Cisjordanie, près de Naplouse, le 19 août 2023

La ville de Huwara est souvent le théâtre d'attaques terroristes, en raison de sa situation géographique. Elle est traversée par une route principale que les Israéliens sont contraints d'emprunter, faute d'itinéraires alternatifs. Depuis le début de l'année, dix attentats terroristes ont été commis dans la région, coûtant la vie quatre personnes. Après les précédentes attaques terroristes, des émeutes de représailles ont éclaté dans la ville. Face à cette situation, le maire de Huwara a exhorté les résidents à rester vigilants et à se préparer à d'éventuels incidents. Dans le même temps, l'armée israélienne a renforcé son niveau d'alerte pour tenter de maintenir la paix dans la région.