Netanyahou a assuré que le terroriste de Huwara sera bientôt retrouvé par les forces de sécurité israéliennes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche l'approbation d'un plan quinquennal visant à réduire les disparités sociales et économiques à Jérusalem-Est. Ce plan, qui s'étend de 2024 à 2028, représente un investissement de 3,2 milliards de shekels (770 millions d'euros), un montant bien supérieur à ceux alloués précédemment. Il abordera 20 des questions centrales nécessitant un traitement urgent, allant de l'éducation à l'infrastructure, en passant par des sujets tels que la durabilité et l'aménagement du territoire.

AHMAD GHARABLI / AFP Le camp de réfugiés palestinien de Shuafat à Jérusalem

Le ministre de Jérusalem et de la tradition israélienne, Meir Porush, a présenté le plan en insistant sur le fait que ce gouvernement investissait dans la population arabe "parce que c'est la chose la plus humaine à faire", et non pour obtenir des députés supplémentaires pour la coalition. De son côté, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a souligné l'importance de s'assurer que l'argent alloué à l'infrastructure de Jérusalem-Est atteigne les bons endroits. "Ce n'est un secret pour personne que les universités et les autres établissements d'enseignement servent de terreau à l'incitation à la haine contre l'État d'Israël, les soldats de Tsahal et notre pays, et je suis très inquiet à l'idée que cet argent puisse se retrouver entre de mauvaises mains", a-t-il affirmé.

Le gouvernement a approuvé le deuxième plan quinquennal pour le développement de Jérusalem-Est, dont le budget s'élève à plus de deux milliards de shekels. Ce plan prévoit des investissements dans les infrastructures, l'éducation, la promotion de l'emploi, la protection sociale et la qualité de l'environnement. De plus, il comprend un engagement à approuver 2 000 appartements pour les résidents palestiniens chaque année.

Netanyahou a par ailleurs évoqué l'attentat de samedi à Huwara qui a coûté la vie à un civil israélien et à son fils, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet. "Les forces de sécurité s'efforcent d'arrêter le meurtrier et de le traduire en justice, mais le jour de ce terroriste viendra plus tôt qu'il ne le pense", a-t-il affirmé.