Israël : l'ambassadeur ukrainien accusé de relayer de fausses informations à propos des réfugiés

Un diplomate israélien a vivement réagi dimanche soir aux propos de l'ambassadeur d'Ukraine qui a indiqué un peu plus tôt que son pays pourrait interdire le pèlerinage de Roch Hachana à Ouman, en raison "du mauvais traitement infligé par l'Etat hébreu aux réfugiés ukrainiens.

Selon lui, les menaces de l'ambassadeur ukrainien n'ont aucun fondement. "Israël a prouvé son engagement envers l'Ukraine et le peuple ukrainien, et continue de fournir une aide humanitaire au pays et à le soutenir sur la scène internationale", a-t-il affirmé. Le diplomate a assuré que les données présentées par l'ambassadeur concernant le refus d'entrée des citoyens ukrainiens étaient "très éloignées de la réalité et gonflées de façon tendancieuse", soulignant que des changements récents apportés aux postes frontaliers devraient encore faciliter l'entrée des citoyens ukrainiens en Israël.

Le responsable israélien a directement critiqué Evgueni Kornichuk, affirmant que "ce n'était pas la première fois que l'ambassadeur tentait de créer une tempête médiatique et qu'il nuisait aux bonnes relations entre les pays".