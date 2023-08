Israël dément être prêt à accepter un programme nucléaire saoudien

Le ministre Ron Dermer avait suggéré qu'Israël pourrait envisager un programme nucléaire civil en Arabie saoudite sous certaines conditions

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a souligné dimanche qu'Israël n'accepterait pas de programme nucléaire de la part de ses pays voisins, que ce soit à des fins civiles ou militaires. Cette déclaration intervient après que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a suggéré qu'Israël pourrait envisager un programme nucléaire civil en Arabie saoudite sous certaines conditions. Dans son communiqué, le bureau de Netanyahou a réitéré la position d'Israël, qui n'acceptera pas de programme nucléaire chez ses voisins, quelle qu'en soit l'utilisation.

Vendredi, lors d'une interview accordée à la chaîne PBS, M. Dermer avait distingué l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et les armes nucléaires, et avait laissé entendre qu'Israël pourrait être prêt à envisager un programme nucléaire civil saoudien en échange d'une normalisation des relations.

"Nous n'accepterons aucun programme d'armement nucléaire de la part de nos voisins. La question sera de déterminer, lors de la définition des détails d'un accord, quelles seront les garanties. Et que se passera-t-il s'ils empruntent une autre voie, s'ils s'associent avec les Chinois ou d'autres? Nous devons réfléchir à tout cela", a-t-il affirmé. M. Dermer a rappelé que l'Arabie saoudite, en tant que signataire du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), pourrait légalement poursuivre un programme d'énergie nucléaire civile.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer

Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, avait critiqué les propos de Dermer, les jugeant "factuellement incorrects" et dangereux pour la sécurité d'Israël. "La déclaration de M. Dermer selon laquelle 'Israël ne s'opposerait pas à un programme nucléaire civil saoudien, car d'autres pays au Moyen-Orient possèdent un programme nucléaire est erronée et met en danger la sécurité d'Israël. L'Iran est le seul pays du Moyen-Orient à enrichir de l'uranium dans le cadre d'un programme nucléaire", a déclaré M. Lapid. "Il est possible de parvenir à un accord qui renforce notre sécurité nationale sans qu'Israël ne devienne signataire d'un accord sur l'enrichissement de l'uranium au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

L'interview de M. Dermer s'est déroulée lors de sa visite aux États-Unis, où, selon le site Axios, il a discuté avec des responsables américains des pressions exercées par l'administration Biden en faveur d'un méga-accord avec l'Arabie saoudite, qui pourrait inclure une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël.