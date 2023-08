Attentat de Hébron : la classe politique réclame des mesures pour prévenir de futures attaques

"Tant que les terroristes circuleront librement dans la zone C, nous continuerons malheureusement à voir des attentats et des victimes"

Les responsables israéliens ont exprimé leur indignation après l'attentat terroriste près de Hébron, en Cisjordanie, lundi matin, qui a coûté la vie à une femme, et demandé instamment des mesures pour prévenir de futures attaques. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu d'avancer la prochaine réunion du cabinet de sécurité. Le ministre a l'intention d'exiger qu'une série de mesures soient prises pour lutter contre la récente vague de terrorisme au cours, notamment le bouclage des villes de l'Autorité palestinienne, le refus d'accorder des permis de travail aux Palestiniens pour entrer en Israël, la mise en place de points de contrôle et de barrages routiers, et le rétablissement des assassinats ciblés de chefs terroristes.

Fadi Amun/Flash90 Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir

La ministre des Implantations, Orit Strock, s'est adressée au ministre de la Défense en ces termes : "Le cœur crie, le cerveau ne peut pas l'intégrer : une nouvelle attaque sanglante qui n'a été rendue possible que parce que les décisions nécessaires n'ont pas été prises. Les routes de Judée et de Samarie ne doivent plus être une voie ouverte pour le terrorisme. Monsieur le ministre de la Défense, la décision est entre vos mains, prenez-la avant le prochain attentat."

De son côté, la vice-ministre des Finances, Michal Woldigger, a affirmé que "tant que les terroristes circuleront librement dans la zone C, nous continuerons malheureusement à voir des attentats et des victimes (…) Au gouvernement dont je suis membre, je dis : Assez de l'anarchie aux points de passage et de l'absence de postes de contrôle !"

Du côté de l'opposition, le chef du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a déclaré sur Twitter : "Des terroristes méprisables ont assassiné une femme de sang-froid et ont grièvement blessé une autre personne. J'adresse mes condoléances à la famille pour cette grave perte et je prie avec tout le peuple d'Israël pour que les blessés se rétablissent. Les forces de sécurité ne lâcheront pas les tueurs, elles les poursuivront jusqu'à ce qu'elles les attrapent. Face au terrorisme, il faut une main ferme et déterminée."

Chaim Goldberg/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes sécurisent les lieux d'un attentat sur la Route 60, près d'Hébron, en Cisjordanie.

Enfin, le président du parti russophone Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, a souligné l'importance de cibler les dirigeants du Hamas : "Nous vivons une terrible réalité : un terroriste méprisable tire sur une femme et l'assassine de sang-froid, tandis qu'un autre homme est grièvement blessé (…) Dans ce cas, le véritable auteur du terrorisme et celui qui se réjouit de l'assassinat de Juifs est le Hamas à Gaza. Il n'est donc pas possible de faire face à la vague actuelle de terrorisme sans revenir aux menaces ciblées contre les chefs terroristes qui vivent dans la bande de Gaza, et bénéficient de l'immunité que leur donne le gouvernement israélien."