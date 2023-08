Le président américain doit faire face à l'opposition de certains démocrates, préoccupés par la question du respect des droits de l'homme

Le président américain Joe Biden envisage une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en marge du sommet du G20 le mois prochain à New Delhi, selon des sources citées par le site d'information Axios.

La Maison-Blanche cherche à conclure un accord majeur avec l'Arabie saoudite, qui pourrait inclure des garanties de sécurité américaines pour Riyad et un accord de normalisation avec Israël.

Cependant, Biden devra faire face à l'opposition de certains démocrates au Congrès, en raison des préoccupations concernant les droits de l'homme en Arabie saoudite et le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

L'administration américaine souhaite finaliser sa démarche diplomatique avec Riyad avant que la campagne présidentielle ne domine l'agenda de Joe Biden. Certaines questions, telles qu'un traité de défense et un soutien à un programme nucléaire civil qui inclurait l'enrichissement de l'uranium sur le sol saoudien, sont toujours en discussion.

Les responsables américains et saoudiens discutent de cette rencontre depuis des semaines, mais rien n'a encore été finalisé. Un responsable américain a déclaré que les discussions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite se concentraient actuellement sur des questions bilatérales et non sur la normalisation avec Israël.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, à droite, accueille le président américain Joe Biden au palais Al-Salam à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022.

Pendant ce temps, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a rencontré la semaine dernière le secrétaire d'État Antony Blinken pour discuter de la question de la normalisation avec l'Arabie saoudite, selon un responsable américain

Quelques heures plus tard, M. Blinken s'est entretenu avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, mais le compte rendu du département d'État ne précise pas si la question de la normalisation a été abordée.