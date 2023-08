Le maire de New York en Israël pour une visite de trois jours

Il rencontrera ce mardi Benjamin Netanyahou ainsi que les dirigeants du mouvement de protestation contre la réforme judicaire

Le maire de New York, Eric Adams, a entamé lundi une visite de trois jours en Israël, son premier déplacement dans l'Etat hébreu depuis qu'il dirige la mégalopole américaine. L'édile a débuté son voyage en se rendant à Jérusalem où il a rencontré le maire de la ville Moshe Lion et visité le marché Mahane Yehuda.

Un peu plus tôt, Eric Adams s'était rendu au Campus des Arts de Jérusalem pour un événement organisé par la Fédération UJA de New York et le Mouvement de Combat contre l'Antisémitisme, lors duquel il a rencontré des chefs religieux juifs, musulmans et chrétiens.

"Nous sommes maintenant à un moment où nous devons transcender notre désir et notre foi pour passer du statut d'adorateurs à celui de praticiens", a déclaré à cette occasion l'édile américain. "Ce que nous apprenons dans nos synagogues, nos églises, nos mosquées et nos temples ne peut pas rester dans l’environnement stérilisé de nos lieux de foi. Nous ne pouvons pas être un monde avec autant de foi, et être les témoins de tant de dévastation. Nous devons vivre en accord avec nos convictions et avec ce que nous sommes."

Sacha Roytman Dratwa, dirigeant du Mouvement de lutte contre l'antisémitisme, a salué "l'engagement dévoué d'Eric Adams dans la lutte contre l'antisémitisme et le sectarisme religieux sous toutes ses formes", rappelant par ailleurs que le responsable américain avait été distingué lors du dernier Sommet des maires contre l'antisémitisme à Athènes en Grèce, "pour son leadership proactif dans la sécurisation et la préservation de la vie juive à New York".

Le dirigeant de la ville de New York a également rendu visite au chef spirituel du mouvement hassidique Toldot Avraham Yitzchak qui a récemment été hospitalisé, selon des photos partagées par le média juif Belaaz. Une initiative liée au fait que Joel Eisdorfer, conseiller principal du maire et également du voyage, est un disciple de ce mouvement.

Pour son deuxième jour en Israël, le maire américain a prévu de rencontrer le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen. Il s'entretiendra également avec les dirigeants du mouvement de protestation contre la réforme judiciaire, avant de se rendre au mémorial de la Shoah de Yad Vashem ainsi qu'au Mur occidental.