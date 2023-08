Mark Milley, chef de l'armée américaine, rencontre le ministre israélien de la Défense

"Le général Mark A. Milley est l'un des amis les plus importants et les plus sincères de l'État d'Israël", a affirmé le ministre israélien de la Défense

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a rencontré mardi le chef d'état-major interarmées américain, le général Mark Milley, au siège du ministère de la défense à Tel Aviv, en compagnie du chef d'état-major général de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi. Le ministre Gallant a reçu le général avant son départ à la retraite et lui a exprimé sa profonde reconnaissance pour sa contribution personnelle à l'État d'Israël et pour les liens entre Washington et Jérusalem au cours des quatre dernières années.

Ariel Hermoni/Ministère de la Défense Mar Milley avec Yoav Gallant

"Le général Mark A. Milley est l'un des amis les plus importants et les plus sincères de l'État d'Israël, ainsi qu'un partenaire dans notre mission commune de stabilité et de sécurité. J'ai personnellement remercié le général pour sa contribution à la sécurité de l'État d'Israël", a déclaré M. Gallant.

"L'État d'Israël reconnaît et apprécie la coopération du général Milley dans le cadre des efforts conjoints visant à faire face à la menace iranienne, qu'il s'agisse d'activités manifestes ou secrètes, qui ont façonné notre région", a-t-il affirmé.