Israël et Jordanie proches d'un accord sur un échange eau-électricité

La Jordanie construira une immense ferme solaire qui produira de l'énergie propre vendue à Israël. En échange, Jérusalem fournira de l’eau dessalée à Amman

La semaine dernière, Israël et la Jordanie ont signé une lettre d'intention à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour un projet dit "eau contre électricité". Dans cet objectif, la Jordanie construira une immense ferme solaire dans le désert qui produira de l'énergie propre vendue à Israël. En échange, l’État hébreu fournira de l’eau dessalée au royaume hachémite, a rapporté The Media Line.

Moshe Shai/FLASH90 Vue aérienne des usines de la mer Morte

"Il s'agira d'un exemple phare des relations bilatérales et de l'intégration d'Israël dans la région", a déclaré Oded Eran, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité nationale de Tel-Aviv et ancien ambassadeur d'Israël en Jordanie. "Cet accord exploite clairement les avantages énergétiques de la Jordanie et d'Israël, à savoir la proximité de quantités d'eau pouvant être mises à disposition par dessalement du côté israélien, et les vastes zones pouvant être utilisées en Jordanie pour produire de l'énergie solaire", a-t-il poursuivi.

Le projet a été sévèrement critiqué par des experts de l'eau et de l'énergie en Jordanie ainsi que par des activistes politiques. "Nous n'avons pas besoin d'acheter de l'eau dessalée à Israël", a déclaré Duraid al-Mahasneh, expert jordanien de l’eau, à The Media Line. "Une usine de dessalement de l'eau à Aqaba, où l'eau salée est pompée dans la mer Morte et où l'eau potable est livrée à Amman, est ce qu'il nous faut".

KARIM SAHIB (AFP) Une ferme utilisant l'énergie solaire dans les environs de Masdar à Abou Dhabi le 7 octobre 2015

L'accord devrait être signé lors de la conférence sur le climat COP28, qui se tiendra à Dubaï à la fin de l'année. Le projet sera financé par les Émirats arabes unis. "Je pense qu'il est absolument nécessaire que les Émirats arabes unis participent au financement d'un tel projet afin d'en garantir le succès", a ajouté Oded Eran.

Israël a par ailleurs commencé à livrer du gaz israélien à la Jordanie en 2021, provoquant une levée de boucliers de la part de l'opinion publique et de nombreux politiciens qui ont dénoncé la dépendance accrue du royaume à l'égard d'Israël. La Jordanie est également déjà tributaire d'Israël pour l'eau. En vertu du traité de paix de 1994, elle reçoit 50 millions de mètres cubes d'eau par an de l'Etat hébreu.