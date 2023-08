Une source a affirmé au journal libanais Al Akhbar qu'une telle initiative pourrait déclencher une escalade considérable

Après les deux attentats qui ont causé la mort de trois Israéliens en quelques jours, les groupes terroristes palestiniens à Gaza sont en état d'alerte accru, craignant que l'armée israélienne ne réactive sa stratégie d'éliminations ciblées contre leurs responsables, une tactique employée précédemment pendant l'opération Bouclier et Flèche. L'information a été révélée par le journal libanais Al Akhbar, généralement considéré comme aligné sur les positions du groupe terroriste Hezbollah.

Une source anonyme au sein de ces organisations a adressé un avertissement sévère à Israël, stipulant que toute réponse aux éliminations ciblées serait, non seulement rapide, mais aussi "dépasserait les attentes d'Israël" en termes de puissance et de méthode. Cette source a ajouté que de telles éliminations pourraient déclencher une escalade considérable, affectant potentiellement tous les fronts de conflit entre Israël et les groupes armés palestiniens.

SAID KHATIB (AFP/Archives) Parade des combattants de la branche armée du Hamas à Khan Younès dans la bande de Gaza, le 20 juillet 2017

En début de semaine, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait explicitement appelé au retour de la politique d'éliminations ciblées lors d'une réunion du cabinet. Ben Gvir a également plaidé pour des mesures de sécurité supplémentaires, telles que le renforcement des cordons autour des villes administrées par l'Autorité palestinienne, la révocation des permis de travail et l'augmentation du nombre de points de contrôle.