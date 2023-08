"L'enquête du Shin Bet a révélé que le Hezbollah s'employait à recruter et à exploiter une infrastructure de contrebandiers en Israël"

Le service de sécurité intérieure d'Israël, le Shin Bet, a annoncé jeudi l'arrestation, le mois dernier, de quatre citoyens arabes israéliens pour liens présumés avec le groupe terroriste libanais Hezbollah. Les hommes sont également suspectés d'être impliqués dans la contrebande de munitions et de drogues en territoire israélien.

AP Photo/Hussein Malla Des combattants du Hezbollah brandissent le drapeau de leur groupe

Trois des suspects, identifiés comme Jalal Khursa, 28 ans, Ahmed Issa, 30 ans, et Muhammed Issa, 39 ans, sont originaires de la ville arabe de Kafr Qasim. Ils sont accusés d'avoir fait passer clandestinement "un grand nombre d'armes de qualité" en Israël. Parmi les articles saisis, l'agence a indiqué la présence de deux engins explosifs fabriqués en Iran. Dans un autre raid effectué à Lod, dans le centre du pays, un quatrième suspect arrêté, Nuh Assam, 30 ans, est accusé d'avoir planifié un attentat à la bombe en utilisant un engin explosif similaire, dans le cadre d'activités criminelles.

"L'enquête du Shin Bet a révélé que le Hezbollah s'employait à recruter et à exploiter une infrastructure de contrebandiers en Israël dans le but de distribuer des armes illégales inhabituelles à diverses parties, y compris des éléments criminels," a déclaré un représentant du Shin Bet.

Ce même fonctionnaire a par ailleurs souligné : "Cette affaire illustre une fois de plus les efforts déployés par les éléments terroristes du Hezbollah et de l'Iran pour exploiter les citoyens arabes d'Israël à des fins d'activités terroristes contre l'État." Il a ajouté que "la frontière entre terrorisme et activité criminelle est extrêmement ténue."

L'opération qui a conduit à leur arrestation a été menée conjointement par le Shin Bet, l'armée israélienne et la police.