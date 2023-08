Le Département d'État américain fustige Itamar Ben Gvir après ses propos polémiques

"Il s'agit d'une déclaration raciste et ces messages font beaucoup de mal, surtout lorsqu'ils viennent des dirigeants"

Le Département d'État américain a fustigé vendredi matin le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, après ses propos lors d'une interview accordée mercredi soir à Channel 12. Interrogé sur la situation sécuritaire en Cisjordanie après les attentats, M. Ben Gvir avait affirmé que ses droits en Cisjordanie étaient "plus importants" que ceux des Arabes. Le ministère américain a qualifié ses propos de "déclarations incitatives". Les Américains ont également ajouté qu'ils "condamnent toute déclaration raciste" et que "de tels messages causent de grands dégâts, surtout lorsqu'ils sont exprimés par ceux qui occupent une position de leadership", selon un article du Haaretz.

"Je fais confiance au Premier ministre, mais je pense que Gallant a tout simplement tort dans sa politique", a lancé M. Ben Gvir. "Mon droit, ainsi que celui de mon épouse et de mes enfants, de circuler sur les routes de Judée et de Samarie, est plus important que le droit de circuler des Arabes", a-t-il déclaré. "Désolé Mohammad, mais c’est la réalité", a-t-il souligné au journaliste Mohammad Magadli. "C’est la vérité. Mon droit à la vie passe avant leur droit de circuler", a-t-il ajouté.

"Les choses doivent être dites de la manière la plus claire possible : il y a un souci dans la politique du gouvernement", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le commandant de police Yoram Sofer présentent une nouvelle proposition pour éradiquer la criminalité dans le secteur arabe

Jeudi soir, le mannequin Bella Hadid qui compte 60 millions de followers sur Instagram, a vivement attaqué Itamar Ben Gvir. Le ministre israélien a posté sur X (ex-Twitter) un message en anglais, accusant les médias de gauche d'être à l'origine de désinformation en déformant ses propos. "C'est ainsi que se propagent les fausses nouvelles. J'ai dit hier à la télévision que le droit des Juifs de vivre en sécurité sans être tués dans des attaques terroristes l'emporte sur le droit des Arabes de Judée et de Samarie de circuler sur les routes sans restrictions de sécurité" (...) Mais la gauche radicale israélienne a intentionnellement supprimé une partie de ma déclaration et l'a sortie de son contexte afin de me calomnier comme si j’avais fait une déclaration raciste selon laquelle les Juifs méritent plus de droits civils que les Arabes", a écrit Itamar Ben Gvir.