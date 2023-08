Premier ministre du Qatar : "Notre pays n'est pas en guerre contre Israël"

Selon Mohammed al-Thani, le problème clé réside dans "l'occupation israélienne des Palestiniens"

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed al-Thani, souligné que son pays "n'était pas en guerre avec Israël", mais que le problème clé résidait dans "l'occupation israélienne des Palestiniens", lors d'une conférence à Singapour vendredi, selon le journal Haaretz. Il a ajouté que le point de référence pour le Qatar, comme pour les autres États arabes, demeure l'initiative de paix arabe de 2002, qui est selon lui "le meilleur moyen de parvenir à la paix".

Gil COHEN-MAGEN / AFP Des supporters israéliens s'apprêtent à embarquer dans le premier vol reliant Israël au Qatar pour assister au Mondial, le 20 novembre 2022

Lancée par l'Arabie saoudite, cette initiative propose une normalisation entre 22 pays arabes et Israël en échange du retrait israélien de la Cisjordanie. Israël a jusqu'à présent rejeté cette proposition en raison de son exigence du "droit au retour" pour les descendants des réfugiés palestiniens.

Le Qatar et Israël n'ont pas de relations diplomatiques, mais ces dernières années, Doha a entretenu un dialogue permanent avec Israël au sujet de l'aide à Gaza. Le Qatar a investi des centaines de millions de dollars dans ce territoire palestinien pour financer l'électricité, construire de nouvelles routes et des hôpitaux, aider le Hamas à payer les salaires de ses fonctionnaires et fournir des allocations mensuelles aux familles dans le besoin. Israël a approuvé ces transferts financiers, même si cela l'a exposé à des critiques en raison des actions militantes continues du Hamas.

Lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar l'année dernière, un accord historique a été conclu, prévoyant des vols directs entre Israël et le Qatar. Malgré ces avancées, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a exclu l'an dernier la perspective d'une normalisation des relations avec Israël. Dans une interview accordée à Axios, il a déclaré que le Qatar avait précédemment maintenu des liens avec Israël "lorsqu'il y avait des perspectives de paix" avec les Palestiniens, mais que son pays avait "perdu espoir" après la guerre de Gaza de 2008-2009. Il a ajouté que le Qatar poursuivait sa "relation de travail" pour aider le peuple palestinien, mais qu'il était difficile d'envisager de rejoindre les accords d'Abraham "en l'absence d'un véritable engagement en faveur d'une solution à deux États".