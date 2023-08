Les autorités étudient la possibilité de recourir à des arrestations administratives contre les membres des organisations criminelles

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé, dimanche, que les autorités étudiaient la possibilité de recourir à des arrestations administratives pour faire face au fléau de la criminalité au sein de la communauté arabe israélienne.

Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, Netanyahou a qualifié l'ascension des organisations criminelles de "coup d'État": "Nous sommes déterminés à combattre les organisations criminelles dans la société arabe, qui s'apparentent à un coup d'État. Il y a eu, par le passé, un coup d'État mené par des organisations criminelles au sein de la société juive. Cela nous a pris des années, mais nous avons éradiqué une partie importante du crime organisé. C'est ce que nous avons l'intention de faire dans la communauté arabe", a déclaré Netanyahou.

"Nous pensons que tous les citoyens d'Israël, juifs et arabes, méritent de vivre en sécurité, et certainement pas sous le régime de la terreur et du terrorisme sous lequel vivent aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens arabes", a-t-il martelé.

"Nous aurons la main lourde, notamment en examinant le recours à des restrictions et à des arrestations administratives pour endiguer ces meurtres horribles", a-t-il prévenu. La détention administrative est l’arrestation et la détention d’une personne sans inculpation ni jugement, pour une durée inconnue et renouvelable indéfiniment.

Les chefs des autorités locales de la communauté arabe rencontreront, dans la soirée, le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef de la police, Kobi Shabtai. La réunion intervient alors que les autorités redoutent une ingérence des organisations criminelles dans les élections locales qui auront lieu en octobre. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, n'a pas été invité à la réunion, qui se tiendra au siège du Shin Bet à Tel-Aviv.

Flash90 Des policiers surveillent les lieux où des membres d'une famille ont été la cible d'une fusillade dans la ville arabe de Kafr Kanna, dans le nord d'Israël

La semaine dernière a été marquée par de multiples fusillades mortelles chez les Arabes israéliens. Parmi les incidents figurent un quadruple homicide à Abu Snan, une ville du nord, survenu mardi, et l'assassinat ciblé de l'adjoint au maire de Tira le lundi précédent. Ces incidents s’ajoutent à la vague croissante de crimes violents au sein de la communauté arabe tout au long de l’année. Plus de 150 personnes ont été tuées cette année dans des fusillades, suscitant des inquiétudes quant à l'apparente incapacité de la police à mettre un terme aux violences en cours.

Lors de la rencontre, Netanyahou a également évoqué les récents propos de Saleh al-Arouri, le numéro deux du Hamas, qui a menacé Israël d'une "guerre régionale", si l'Etat hébreu reprend ses éliminations ciblées contre le groupe terroriste. "Il sait très bien pourquoi lui et ses amis se cachent. Le Hamas comprend très bien que nous lutterons par tous les moyens contre le terrorisme qui nous vise. Toute personne cherchant à nous nuire en paiera le prix", a conclu le Premier ministre.