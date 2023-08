Etats-Unis : les Marines vont acquérir plusieurs batteries du "Dôme de fer"

Cet accord potentiel, qui pourrait s'élever à des centaines de millions de dollars, comprendrait également 1 840 missiles intercepteurs Tamir

Le Corps des Marines des États-Unis (USMC) prévoit d'acquérir plusieurs systèmes de défense aérienne Dôme de Fer, a rapporté samedi le site d'information The WarZone. Cet accord potentiel, qui pourrait s'élever à des centaines de millions de dollars, impliquerait l'achat de trois batteries du système de défense, fabriquées en collaboration entre la société américaine Raytheon et l'entreprise israélienne Rafael Advanced Defense Systems.

L'avis d'intention de marché a été rendu public en ligne, et indique que l'USMC envisage d'acquérir 44 lanceurs et 1 840 missiles intercepteurs Tamir. Ce projet d'accord s'inscrit dans le prolongement d'une série de tests réussis menés l'année dernière, au cours desquels le système de défense aérienne a réussi à neutraliser divers types de cibles aériennes, grace à ses missiles intercepteurs Tamir.

IDF Spokesperson Unit Une batterie de défense "Dôme de Fer"

La société Rafael, qui est le principal responsable du développement et de la production du Dôme de Fer, a adapté le système pour répondre aux exigences spécifiques du Corps des Marines, et a également participé aux phases d'essai. L'accord est toujours en phase de négociation et de planification.