Rencontre historique entre le ministre israélien des Affaires étrangères et son homologue libyenne à Rome

"Nous avons discuté de la possibilité d'une coopération entre les pays et de l'aide israélienne à des fins humanitaires", a affirmé M. Cohen

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré la semaine dernière son homologue libyenne Najla Mangoush. La réunion, qui a eu lieu à Rome, en Italie, avec la médiation du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, est la toute première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ronan Levy, était également présent et les ministres ont discuté des liens historiques entre les deux nations, de l'héritage des Juifs libyens, de la possibilité d'une coopération entre les deux pays et de l'aide humanitaire israélienne. "Cette réunion historique est la première étape dans les relations entre Israël et la Libye. La taille et la situation géographique de la Libye confèrent aux relations avec elle une importance énorme et un potentiel énorme pour l’État d’Israël", a déclaré le ministre israélien.

ABDULLAH DOMA (AFP/Archives) Un homme agite le drapeau libyen, le 7 août 2015 à Benghazi

"Je me suis entretenu avec la ministre du grand potentiel pour les deux pays, et oui, cela inclut la rénovation des synagogues et des cimetières juifs du pays", a-t-il ajouté. La plupart des membres de la communauté juive de Libye ont immigré en Israël à partir des années 1930, ainsi que dans les premières années qui ont suivi la création de l’État hébreu. Au cours de la dernière décennie, Israël et la Libye ont entretenu des contacts secrets par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du Mossad. La ministre Mangoush est la première femme à occuper ce poste en Libye et a commencé à opérer sur la scène libyenne avec le renversement de l'ancien président Mouammar Kadhafi en 2011.

M. Cohen a conclu leur réunion en remerciant le ministre italien des Affaires étrangères "d'avoir accueilli la réunion historique à Rome". "Nous travaillons avec une série de pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie dans le but d'élargir le cercle de la paix et de la normalisation d'Israël", a-t-il souligné.