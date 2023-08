Cisjordanie : des Palestiniens lancent des explosifs sur des soldats israéliens

Les soldats israéliens ont tiré en réaction sur les hommes armés, touchant trois d'entre eux. L'incident n'a fait aucun blessé dans les rangs de l'armée

Des terroristes palestiniens ont ouvert le feu, lundi matin, depuis un véhicule en mouvement et ont également lancé des engins explosifs sur des soldats israéliens qui menaient une opération dans la ville palestinienne de Yabad, près de l'implantation juive de Mevo Dotan. Les soldats ont identifié les hommes et ouvert le feu en réaction, touchant trois d'entre eux. Blessés, ils ont été transférés dans un hôpital de Jénine pour y être soignés. Selon les médias palestiniens, l'un d'entre eux a été grièvement touché. Par ailleurs, aucun blessé n'a été signalé parmi les troupes de Tsahal.

Dans un communiqué, l'armée a indiqué que ses combattants "ont arrêté un certain nombre de terroristes qui avaient été blessés par les tirs et ont confisqué le véhicule dans lequel ils se trouvaient." Les soldats israéliens ont également entamé des recherches dans la région pour retrouver d'autres personnes impliquées dans l'incident et qui avaient pris la fuite.

Dans le même temps, des sources palestiniennes ont rapporté que les forces de sécurité israéliennes sont entrées dans le village de Rummanah, à l'ouest de Jénine, pour arrêter un individu recherché. Selon ces sources, un échange de tirs a éclaté entre des hommes armés et les forces israéliennes, au cours duquel un Palestinien a été grièvement blessé.