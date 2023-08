200 millions de shekels seront versés pour financer des technologies permettant à la police israélienne de mieux combattre ce fléau

Après une réunion marathon qui s'est étendue jusqu'après minuit, les autorités israéliennes ont convenu d'un ensemble de mesures pour combattre la criminalité au sein de la communauté arabe israélienne. La réunion a rassemblé le ministre des Finances Betsalel Smotrich, le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel, le chef du service de sécurité intérieure Shin Bet, Ronen Bar, le chef de la police israélienne, Kobi Shabtaï, ainsi que des représentants des autorités locales arabes.

Selon les décisions prises, un cadre législatif sera développé pour renforcer les pouvoirs de répression pénale et économique contre les organisations criminelles dans la communauté arabe. Ceci est en ligne avec la directive du Premier ministre émise lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, dimanche matin. Le ministère des Finances s'est engagé à allouer immédiatement 200 millions de shekels (49 millions d'euros) pour des technologies permettant à la police israélienne de mieux lutter contre la criminalité et d'améliorer la sécurité personnelle dans la communauté arabe.

Les participants à la réunion ont également convenu que tous les fonds seraient canalisés à travers des mécanismes rigoureux de surveillance et de contrôle. Ces mesures garantiront que les budgets bénéficient aux citoyens arabes d'Israël et non aux organisations criminelles. Ces mécanismes de contrôle seront développés et approuvés par le gouvernement dans les deux prochaines semaines.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich

Une fois ces mécanismes de contrôle approuvés, le ministère des Finances versera le budget de 2023 au ministère de l'Intérieur. En retour, le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, s'engage à allouer ces fonds aux autorités locales en suivant les nouveaux protocoles établis. De son côté, Ronen Bar, le chef du Shin Bet, a assuré que son agence fera tout son possible pour empêcher l'implication d'organisations criminelles dans les prochaines élections municipales.