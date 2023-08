Rencontre entre ministres libyen et israélien des AE: Eli Cohen accusé d'amateurisme

"Eli Cohen a divulgué la réunion et causé de graves dommages politiques", ont estimé des responsables du ministère des Affaires étrangères

Les responsables du ministère israélien des Affaires étrangères et l'opposition ont fustigé, ce lundi matin, la communication faite autour de l'existence de la réunion secrète à Rome entre le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla Mangoush. La fuite des informations a conduit à des émeutes en Libye et à la suspension de la ministre libyenne. "Cela témoigne de l'amateurisme avec lequel les relations extérieures sont gérées. Les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël craindront désormais d'avoir des contacts avec Israël, puisqu'il a été prouvé que la partie israélienne ne sait pas comment garder les réunions confidentielles", ont indiqué des sources au ministère, sous couvert d'anonymat.

Selon les responsables, '"il existe de nombreux contacts secrets avec des pays avec lesquels il n'y a pas de relations, le but étant que ces contacts se transforment en relations diplomatiques. Dès que le niveau de crédibilité de la partie israélienne est compromis, cela bloque les possibilités de relations avec d’autres pays à l’avenir. Le ministre veut amener davantage de pays dans le cercle de la paix mais sur ce coup, il s'est tiré une balle dans le pied", ont-ils martelé.

D'autre part, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une "réunion historique et importante qui sert l'intérêt libyen de recevoir la reconnaissance de l'Occident". La réunion a été confirmée par les plus hauts responsables libyens et devait être rendue publique. Quelques heures après la divulgation de la réunion, des médias ont rapporté que la ministre s'était enfuie à bord d'un avion du gouvernement à destination de la Turquie.

Adem ALTAN / AFP La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush

Le ministère libyen des Affaires étrangères a publié sa version de la réunion - en soutenant que la ministre des Affaires étrangères "a résolument refusé de rencontrer un représentant israélien et qu'elle maintient toujours son refus. Ce qui s'est passé à Rome était une réunion imprévue et non officielle - pendant sa rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères. Selon le ministère, "cela ne comprenait aucun pourparlers ou accord, au contraire, la ministre a présenté sa position intransigeante et incontestable sur la question palestinienne".

Critiques de l'opposition

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a déclaré que "ce matin, les pays du monde entier regardent la fuite irresponsable de la réunion des ministres des Affaires étrangères Israël-Libye et se demandent : est-ce un pays avec lequel nous pouvons mener des discussions ? À qui nous pouvons faire confiance ? L'événement qui s'est déroulé avec la ministre libyenne des Affaires étrangères est un acte d'amateurisme, un manque de responsabilité et un grave manque de jugement. C'est une matinée de honte nationale et de risque de vie humaine pour faire les gros titres".

Olivier Fitoussi/Flash90 Yair Lapid et Benny Gantz

De son côté, le député Benny Gantz, et leader du parti HaMahane HaMamlakhti a souligné que "les relations extérieures d'Israël sont une question sensible et sérieuse". Lorsque vous faites tout pour avoir les gros titres, sans aucune responsabilité ni réflexion prospective, voilà ce qui arrive, que ce soit dans le domaine des relations extérieures, de la sécurité, de l'économie ou de l'éducation", a-t-il lancé.

La Libye, plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.