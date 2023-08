"Je ne parle même pas des Américains et de la manière dont ils ont agi en Afghanistan et en Irak. Ils ne nous donneront pas de leçons sur les droits de l'homme"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a répondu, lundi, aux critiques émanant des États-Unis sur les propos polémiques du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, dans une interview accordée à la radio Galei Tzahal. "Il n'y a pas de pays plus moral qu'Israël, et pas d'armée plus morale que Tsahal", a déclaré le chef du parti Sionisme religieux.

Les propos de Smotrich font référence à une polémique récente déclenchée par Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale qui avait affirmé que le droit à la liberté de mouvement en toute sécurité de la population juive en Cisjordanie était plus important que la liberté de mouvement des Palestiniens dans la région. Smotrich a soutenu cette position en affirmant que "toute personne qui nous critique à ce propos dans le monde est hypocrite".

Selon Smotrich, "il n'y a pas de peuple qui gère une lutte pour sa survie contre un terrorisme meurtrier depuis des décennies de manière plus propre et plus prudente que le peuple juif. Je ne parle même pas des Américains et de la manière dont ils ont agi en Afghanistan et en Irak. Ils ne nous donneront pas de leçons sur les droits de l'homme, ni à Tsahal ni à nous en tant qu'organe étatique. C'est de l'hypocrisie à son paroxysme."

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

Un porte-parole du Département d'État américain avait condamné les propos de Ben-Gvir, les qualifiant de "rhétorique raciste". "De tels messages sont particulièrement nocifs lorsqu'ils sont amplifiés par des personnes en position de leadership et ne sont pas compatibles avec la promotion du respect des droits de l'homme pour tous. Le président Biden et le secrétaire d'État Blinken ont été clairs sur le fait qu'Israéliens et Palestiniens méritent des mesures égales de liberté et de sécurité", avait-il affirmé.