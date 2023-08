Israël sera doté d'une protection laser opérationnelle totale dans deux ans

"D’ici un an, Israël sera le premier pays à disposer d'une protection laser partielle. Dans deux ans, il bénéficiera d'une protection complète"

Israël se dotera de défenses laser partielles d'ici un an, a annoncé dimanche à la radio de l’armée, le président de Rafael Advanced Defense Systems. "D’ici un an, Israël sera le premier pays à disposer d'une protection laser partielle. Dans deux ans, il bénéficiera d'une protection complète contre toute forme de menaces balistiques, incluant missiles, obus et roquettes, s'étendant du nord au sud du territoire", a-t-il assuré.

En début d’année, le directeur de la recherche et du développement en matière de défense du ministère israélien de la Défense, Danny Gold, avait déclaré lors d’une conférence sur l'intelligence artificielle à l'université de Tel-Aviv que les lasers de défense pourront abattre les drones iraniens utilisés par les forces russes en Ukraine.

Le chef d'état-major de l’époque, Aviv Kochavi, a quant à lui déclaré en janvier au Jerusalem Post que le nouveau laser de défense "sera à la fois terrestre et aérien". "Nous prévoyons de déployer d’ici deux ans des systèmes laser le long de la frontière de la bande de Gaza, afin d’en tester l’efficacité", avait-il fait savoir.

Emmanuel DUNAND / AFP Système de défense laser israélien

"Si cela fonctionne, nous ferons en sorte de le déployer rapidement dans le Nord", avait ajouté l'ancien chef d'état-major. "Le système de défense laser présente de nombreux avantages et nous ne cesserons pas de l'amliorer".