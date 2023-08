Benjamin Netanyahou rencontre des parlementaires suédois à Jérusalem

Le Premier ministre a remercié les parlementaires pour leur soutien au transfert de l'ambassade à Jérusalem et pour leur lutte contre l'antisémitisme

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré ce lundi une délégation de parlementaires suédois, à son bureau à Jérusalem. M. Netanyahou les a remerciés pour leur soutien au transfert de l'ambassade à Jérusalem et pour leur lutte contre l'antisémitisme.

Ils se sont également entretenus du renforcement de la coopération entre Israël et la Suède dans les domaines de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'industrie automobile et autres. M. Netanyahou a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays.

Amos Ben-Gershom / GPO Netanyahou et les parlementaires suédois à Jérusalem

"Je voudrais vous remercier pour votre soutien ferme et constant à l'État d'Israël. Je suis heureux de constater qu'il y a un changement dans la politique suédoise", a déclaré le Premier ministre israélien. "C'est quelque chose qui aurait dû se produire il y a longtemps, non seulement pour le bénéfice des relations bilatérales, mais aussi pour le seul bénéfice de la Suède. Le partenariat entre nos pays peut porter ses fruits dans de nombreux domaines. Je pense que c'est un début important . Alors merci beaucoup et bienvenue", a-t-il affirmé.

La rencontre s'est également déroulée en présence de Tzachi Hanegbi, conseiller à la sécurité nationale, le conseiller politique du Premier ministre Yossi Fuchs, et d'autres responsables israéliens de premier plan.